У США проведено операцію по розділенню сіамських близнюків, які зрослися головами (відео)
10:54, 15 лютого 2018Зарубіжні новини
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Сіамські близнюки народжуються в одному випадку на 200 тисяч.
У США проведено операцію по розділенню сіамських близнюків, які зрослися головами.
Дівчатка Ерін та Еббі народилися минулого року. Батьки рано дізналися, що матимуть незвичайних дітей і одразу почали шукати лікарів, які допомогли б малюкам жити звичайним життям, пише ТСН.
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На операції працювали три десятки медиків, на те, щоб остаточно розділити дівчат, їм знадобилося 11 годин.
Сіамські близнюки народжуються в одному випадку на 200 тисяч.
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