У США проведено операцію по розділенню сіамських близнюків, які зрослися головами (відео)

Сіамські близнюки народжуються в одному випадку на 200 тисяч.

У США проведено операцію по розділенню сіамських близнюків, які зрослися головами.

Дівчатка Ерін та Еббі народилися минулого року. Батьки рано дізналися, що матимуть незвичайних дітей і одразу почали шукати лікарів, які допомогли б малюкам жити звичайним життям, пише ТСН.

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На операції працювали три десятки медиків, на те, щоб остаточно розділити дівчат, їм знадобилося 11 годин.

Сіамські близнюки народжуються в одному випадку на 200 тисяч.