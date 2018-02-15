У США проведено операцію по розділенню сіамських близнюків, які зрослися головами (відео)

10:54, 15 лютого 2018
Зарубіжні новини
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Дівчатка Ерін та Еббі народилися минулого року. Батьки рано дізналися, що матимуть незвичайних дітей і одразу почали шукати лікарів, які допомогли б малюкам жити звичайним життям, пише ТСН.

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На операції працювали три десятки медиків, на те, щоб остаточно розділити дівчат, їм знадобилося 11 годин. 

Сіамські близнюки народжуються в одному випадку на 200 тисяч. 

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Теги: #сіамські близнюки#операція з розділення сіамських близнюків