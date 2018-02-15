Названо продукти, що спричиняють розвиток раку

Здорове харчування значно знижує можливість виникнення страшних хвороб.

Учені вже вкотре озвучують дані дослідження щодо продуктів, вживання яких може спричинити розвиток раку.

Французькі вчені заявили про ймовірний зв'язок між максимально обробленою їжею та виникненням онкозахворювань. Такі продукти як тістечка, нагетси та масмаркетовий хліб вони визначили як "ультраоброблені", пише BBC.

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До дослідження було залучено 105 тисяч людей. Його висновки коментують з обережністю, однак здорове харчування - найкраще для тривалого і повноцінного життя.

Ультраоброблені продукти це:

- пакетовані хліб та булочки масового виробництва;

- солодкі і пряні снеки, зокрема, чипси;

- шоколадні батончики та загалом солодощі;

- солодкі безалкогольні та підсолоджені напої;

- мітболи, рибні чи курячі нагетси;

- локшина й супи швидкого приготування;

- заморожені продукти й готові страви з довгим терміном зберігання;

- продукти харчування, головними інгредієнтами котрих є цукор, олія та інші жири.

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Зазначається, що на основі дослідження не можна стверджувати, ніби ультраперероблені продукти є причиною раку. Існують також інші фактори, оскільки люди, які їли багато такої їжі, мали й інші звички, пов'язані з ризиком виникнення раку. Наприклад, вони курили, не були надто активними фізично, вживали оральні контрацептиви й загалом споживали більше калорій.

Висновки учених є сигналом попередженя, що людям варто переходити на здорову дієту, однак вони не повинні турбуватися через кожне тістечко, якщо вживають багато фруктів, овочів та клітковини.