Що любить підшлункова залоза: результати дослідження

У групі вегетаріанців спостерігалося зниження ваги і поліпшення роботи підшлункової залози.

Вегетаріанська дієта сприяє профілактиці діабету.

Люди з надмірною вагою знаходяться в групі ризику розвитку перебддіабету і діабету, однак, скорегувавши харчування, можна значно знизити цей ризик, пише MDPI

Співробітники Комітету лікарів за відповідальну медицину (Вашингтон, округ Колумбія) показали, що раціон на основі рослинної їжі покращує функцію бета-клітин підшлункової залози, що продукують гормон інсулін, який, в свою чергу, знижує рівень глюкози в крові.

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У дослідженні взяли участь добровольці з надмірною вагою, що є чинником розвитку діабету другого типу. Протягом 16 тижнів частина з них «сиділа» на вегетаріанській дієті (фруктах, овочах, бобових і цільнозернових продуктах) без обмеження добового калоражу. Інші випробовувані споживали ті ж продукти, що і до початку експерименту.

Результати показали, що в групі вегетаріанців спостерігалося зниження ваги і поліпшення роботи підшлункової залози.

«Це дослідження ще раз доводить, що правильно підібрана дієта дійсно є ліками, і вживання здорової рослинної їжі може значно допомогти запобігти розвитку діабету другого типу», - підводять підсумок вчені.