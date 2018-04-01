Сонячні і теплові удари найчастіше загрожують дітям
Організм дитини генерує тепло, яке розсіюється шляхом теплового випромінювання та виділення поту. Якщо організм не здатний швидко витрачати тепло наступає перегрівання...
Лікарі швидкої медичної допомоги констатують, що у зв`язку зі спекотними погодними умовами не характерними для клімату України почастішали випадки теплових ударів серед населення.
У зв`язку з цим гігієністи-науковці та практики рекомендують для послаблення несприятливої дії високої температури в житлових та громадських будинках, офісних приміщеннях дотримуватися наступних рекомендацій, радять у Міністерстві охорони здоров`я України.
Сонячні та теплові удари частіше виникають у дітей, що пов`язано із недосконалістю процесу терморегуляції їх організму, а також наявністю у частини з них ожиріння, захворювань серцево-судинної та ендокринної систем. Організм дитини генерує тепло, яке розсіюється шляхом теплового випромінювання та виділення поту. За рахунок виділення поту організм захищається від перегрівання в умовах підвищення температури повітря, вологості, посилення рухового навантаження. При неспроможності організму швидко в необхідній кількості витрачати тепло наступає перегрівання. Якщо це супроводжується дефіцитом в організмі води (зневоднення), швидкість зростання температури тіла підвищується, що призводить до сонячного або теплового удару.
Тепловий удар виникає при загальному перегріванні організму під впливом впродовж тривалого часу високої температури, а сонячний - під прямим впливом сонячних променів на голову та верхню частину шиї людини.
Для попередження сонячних і теплових ударів у дітей необхідно:
- уникати тривалого перебування під прямими сонячними променями (не більше 10-15 хвилин);
- носити вільний одяг світлих кольорів із натуральних матеріалів, на пляж одягати легке взуття;
- захищати голову від сонця панамами, хустками тощо (навіть у хмарну погоду), а також парасольками. Для захисту очей використовувати козирки та окуляри від сонця;
- при перебуванні на пляжі забезпечити чергування відпочинку на піску або каменях (впродовж 10-15 хвилин) з плесканням у воді і плаванням (10-15 хвилин - для дітей 8-12 років, 25-30 хвилин - для дітей з 13 років і старше). У першій половині дня купання краще закінчувати не пізніше 1000-1030, повторне купання у другій половині дня проводити з 1600 до 1900. Не дозволяти дітям спати під сонцем. На пляжі широко використовувати тіньові навіси;
- поза межами пляжу необхідно чергувати перебування на сонці та у тіні дерев ("сонячне мереживо" дерев - сонячні проміні, які пропущені через листя дерев);
- не організовувати у період з 10.00 до 16.00 тривалих екскурсій (автобусних, піших);
- проводити культурно-масові заходи після 18.00 на свіжому повітрі або залах з широким доступом свіжого повітря, виключаючи протяги. При проведенні масових заходів влаштовувати перерви через кожні 30 хвилин;
- проводити рухові ігри, змагання у періоди до 10.00 і після 16ю00;
- забезпечити дітей впродовж дня достатньою кількістю питної води (не менше 2 літрів на дитину), не дозволяти вживання холодної води;
- проводити під час перебування у приміщеннях обливання обличчя, рук до ліктів, до плечей, ніг до колін прохолодною проточною водою (починати з +24 -26 , кожні 2 дня знижати на 1 С і довести її до 16 С);
- організувати широкий доступ свіжого повітря до приміщень, де перебувають діти (широку аерацію), у тому числі під час денного та нічного сну, не допускаючи протягів. Сукупна тривалість денного та нічного сну не повинна бути менше 1030-1100 годин;
- за наявності у приміщеннях кондиціонеру, різниця між температурою цього приміщення та температурою на вулиці не повинна перевищувати +10 С, для запобігання теплового удару після виходу на вулицю після тривалого перебування поруч із кондиціонером;
- не допускати перебування дитини ближче ніж 2 м від електричного вентилятора;
- дівчатам рекомендувати використовувати віяло, не носити у спеку прикраси;
- проводити щоденне вологе прибирання підлоги приміщень, де перебувають діти.