Сонячні і теплові удари найчастіше загрожують дітям

Сонячні і теплові удари найчастіше загрожують дітям

13:08, 13 серпня 2010
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Організм дитини генерує тепло, яке розсіюється шляхом теплового випромінювання та виділення поту. Якщо організм не здатний швидко витрачати тепло наступає перегрівання...

Лікарі швидкої медичної допомоги констатують, що у зв`язку зі спекотними погодними умовами не характерними для клімату України почастішали випадки теплових ударів серед населення.

У зв`язку з цим гігієністи-науковці та практики рекомендують для послаблення несприятливої дії високої температури в житлових та громадських будинках, офісних приміщеннях дотримуватися наступних рекомендацій, радять у Міністерстві охорони здоров`я України.

Сонячні та теплові удари частіше виникають у дітей, що пов`язано із недосконалістю процесу терморегуляції їх організму, а також наявністю у частини з них ожиріння, захворювань серцево-судинної та ендокринної систем. Організм дитини генерує тепло, яке розсіюється шляхом теплового випромінювання та виділення поту. За рахунок виділення поту організм захищається від перегрівання в умовах підвищення температури повітря, вологості, посилення рухового навантаження. При неспроможності організму швидко в необхідній кількості витрачати тепло наступає перегрівання. Якщо це супроводжується дефіцитом в організмі води (зневоднення), швидкість зростання температури тіла підвищується, що призводить до сонячного або теплового удару.

Тепловий удар виникає при загальному перегріванні організму під впливом впродовж тривалого часу високої температури, а сонячний - під прямим впливом сонячних променів на голову та верхню частину шиї людини.

Для попередження сонячних і теплових ударів у дітей необхідно:

  • уникати тривалого перебування під прямими сонячними променями (не більше 10-15 хвилин);
  • носити вільний одяг світлих кольорів із натуральних матеріалів, на пляж одягати легке взуття;
  • захищати голову від сонця панамами, хустками тощо (навіть у хмарну погоду), а також парасольками. Для захисту очей використовувати козирки та окуляри від сонця;
  • при перебуванні на пляжі забезпечити чергування відпочинку на піску або каменях (впродовж 10-15 хвилин) з плесканням у воді і плаванням (10-15 хвилин - для дітей 8-12 років, 25-30 хвилин - для дітей з 13 років і старше). У першій половині дня купання краще закінчувати не пізніше 1000-1030, повторне купання у другій половині дня проводити з 1600 до 1900. Не дозволяти дітям спати під сонцем. На пляжі широко використовувати тіньові навіси;
  • поза межами пляжу необхідно чергувати перебування на сонці та у тіні дерев ("сонячне мереживо" дерев - сонячні проміні, які пропущені через листя дерев);
  • не організовувати у період з 10.00 до 16.00 тривалих екскурсій (автобусних, піших);
  • проводити культурно-масові заходи після 18.00 на свіжому повітрі або залах з широким доступом свіжого повітря, виключаючи протяги. При проведенні масових заходів влаштовувати перерви через кожні 30 хвилин;
  • проводити рухові ігри, змагання у періоди до 10.00 і після 16ю00;
  • забезпечити дітей впродовж дня достатньою кількістю питної води (не менше 2 літрів на дитину), не дозволяти вживання холодної води;
  • проводити під час перебування у приміщеннях обливання обличчя, рук до ліктів, до плечей, ніг до колін прохолодною проточною водою (починати з +24 -26 , кожні 2 дня знижати на 1 С і довести її до 16 С);
  • організувати широкий доступ свіжого повітря до приміщень, де перебувають діти (широку аерацію), у тому числі під час денного та нічного сну, не допускаючи протягів. Сукупна тривалість денного та нічного сну не повинна бути менше 1030-1100 годин;
  • за наявності у приміщеннях кондиціонеру, різниця між температурою цього приміщення та температурою на вулиці не повинна перевищувати +10 С, для запобігання теплового удару після виходу на вулицю після тривалого перебування поруч із кондиціонером;
  • не допускати перебування дитини ближче ніж 2 м від електричного вентилятора;
  • дівчатам рекомендувати використовувати віяло, не носити у спеку прикраси;
  • проводити щоденне вологе прибирання підлоги приміщень, де перебувають діти.

 

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