Сонячні і теплові удари найчастіше загрожують дітям

Лікарі швидкої медичної допомоги констатують, що у зв`язку зі спекотними погодними умовами не характерними для клімату України почастішали випадки теплових ударів серед населення.

У зв`язку з цим гігієністи-науковці та практики рекомендують для послаблення несприятливої дії високої температури в житлових та громадських будинках, офісних приміщеннях дотримуватися наступних рекомендацій, радять у Міністерстві охорони здоров`я України.

Сонячні та теплові удари частіше виникають у дітей, що пов`язано із недосконалістю процесу терморегуляції їх організму, а також наявністю у частини з них ожиріння, захворювань серцево-судинної та ендокринної систем. Організм дитини генерує тепло, яке розсіюється шляхом теплового випромінювання та виділення поту. За рахунок виділення поту організм захищається від перегрівання в умовах підвищення температури повітря, вологості, посилення рухового навантаження. При неспроможності організму швидко в необхідній кількості витрачати тепло наступає перегрівання. Якщо це супроводжується дефіцитом в організмі води (зневоднення), швидкість зростання температури тіла підвищується, що призводить до сонячного або теплового удару.

Тепловий удар виникає при загальному перегріванні організму під впливом впродовж тривалого часу високої температури, а сонячний - під прямим впливом сонячних променів на голову та верхню частину шиї людини.

Для попередження сонячних і теплових ударів у дітей необхідно: