Дефіцит сну не можна відновити, відсипаючись у вихідні

Додаткові години сну у вихідні дні можуть бути добрими ліками для дорослих, які постійно не висипаються і мають плутаний режим сну протягом тижня. Однак навіть 10 годин в уїк-енд недостатньо, щоб позбавитися від негативних наслідків хронічного браку нормального сну.

Вчені довели, що такі нейроповедінкові порушення, як дефіцит уваги і сповільнена реакція, накопичуються протягом буднів, коли дорослі сплять по 5-6 годин вночі. Повне відновлення мозкових функцій вимагає не одного і не двох ночей у вихідні, а кількох днів тривалого глибокого сну, говорять неврологи Університету Пенсільванії / США /. Таким чином люди, які хронічно недосипають в робочі дні, можуть накопичити великий "борг" сну і поступово почнуть втрачати пильність і увагу, а значить будуть робити більше помилок.

Як кажуть клініцисти, тривалість сну має велике значення для боротьби з негативними наслідками хронічного недосипу. Навіть порівняно помірне обмеження сну серйозно порушує функціонування організму і нейроповедінкову функцію у здорових дорослих людей, підкреслюють лікарі. Якщо людина протягом двох тижнів спить по 6 або менше годин вночі, в мозку відбуваються пізнавальні дефіцити, еквівалентні двом безсонним ночами.

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