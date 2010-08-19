У США - спалах сальмонельозу: заражено десятки мільйонів яєць

Тривалий сплеск захворюваності сальмонельозом у США змусив виробника яєць Wright County Egg (Айова) почати відкликання продукції.

Відкликанню підлягають 13 марок продукції, виробленої з травня по серпень 2010, у всіх Сполучених Штатах, повідомляє компанія. Виробник наголошує, що говорити про зараження яєць сальмонелою поки рано. Буде проведено додаткові дослідження.

За даними американських ЗМІ, з травня сальмонелу підхопили щонайменше 266 американців. Відкликанню підлягають десятки мільйонів яєць.

У свою чергу Центр з контролю інфекційних захворювань США уточнює, що спалах сальмонельозу викликано однією з різновидів сальмонели - Salmonella Enteritidis. Розслідування епідеміологів у Каліфорнії, Колорадо і Міннесоті виявило кілька ресторанів, після відвідування яких захворіли люди. У меню цих закладів і на деяких інших заходах були сирі яйця виробництва Wright County Egg. Розслідування даної справи триває.

У зв`язку з цим Центр з контролю інфекційних захворювань США опублікував інструкцію з профілактики сальмонельозу. Громадянам радять мити руки, зберігати яйця тільки в холодильнику, викидати яйця з тріщинами, не їсти сирі яйця. Закладам громадського харчування наказано використовувати тільки пастеризовану продукцію.

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