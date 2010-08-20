Молитися корисно, навіть якщо ти невіруючий - вчені

Молитися - означає концентруватися, говорити з самим собою і перезарядитися. Це світська молитва, медитація. Людина продовжує молитися, не дивлячись на те, що конкретних, наукових доказів зцілення після молитви дуже мало. І навіть ці недостатні докази постійно піддаються обговоренню.

Італійський невролог Мауро Порту виключає можливість того, що молитва може привести до змін на органічному рівні. Цього досить, щоб спрацював ефект плацебо, який активізує вироблення гормонів і покращує самопочуття. На думку ученого, вироблення ендорфіну є розгадкою чудових поліпшень здоров`я.

Манула Помпас, засновниця "Інституту Карми", говорить: "Медитують католики, євреї, мусульмани, буддисти, "невіруючі". У кого є віра, той думає, що йдеться про нез`ясовну метафізичну силу, інші вважають, що йдеться про здібності мозку". "У кожного є своє пояснення, всі ми залишаємося у владі таємниці", - пише автор статті.

ami-tass.ru