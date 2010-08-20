Молочний коктейль - найшкідливіший напій

Фахівці із США протестували декілька напоїв і з`ясували, що найшкідливішим є молочний коктейль з суміші молока, арахісового масла і шоколадного морозива.

У порції цього напою міститься майже добова норма калорій для дорослої людини. Більш того, в такому коктейлі - в 3 рази перевищена добова норма жирів. Це шкідливо не тільки для фігури, але і для здоров`я.

Такі молочні коктейлі зазвичай продаються разом з фастфудами - гамбургерами і картоплею фрі - і користуються великою популярністю.

tainamira.ru