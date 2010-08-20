Креветки корисні жінкам

Провівши експеримент за участю більш як 35 000 жінок, учені прийшли до висновку, що в креветках міститься унікальна речовина. Особливо вона корисна для жінок.

Фахівці запросили взяти участь в експерименті жінок, у яких наближався період менопаузи. Але при цьому ні у однієї з випробовуваних не було ніколи раку грудей.

Протягом 6 років медики спостерігали за раціоном харчування і способом життя всіх жінок. Частина з них приймала всі ці роки біологічні добавки на основі креветок, пише Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism.

В кінці експерименту у 880 представниць слабкої статі був діагностований рак грудей. Проте у інших, хто вживав екстракт з креветок, ризик виникнення раку грудей знизився на 32%.

tainamira.ru