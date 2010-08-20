Важкий характер приводить до інсульту і серцевого нападу

Люди, що часто переживають негативні емоції, особливо конкурентоздатні і агресивні, мають збільшений ризик серцевого нападу або інсульту, повідомляють американські дослідники Національного інституту старіння, Американської асоціації серця і Національного інституту здоров`я. Кардіологи провели обстеження 5 тис. 614 жителів чотирьох італійських сіл і виявили, що ті, хто одержав високі оцінки по антагоністичних рисах на стандартному тесті особистості, мали більше потовщення сонних артерій на шиї в порівнянні з людьми, які були доброзичливішими і позитивнішими. Товщина стінок шийних артерій є чинником ризику для серцевого нападу і інсульту. Найбільший ризик серцевих проблем /40%/ виявлений у людей, які вельми гнівливі і легко «спалахують», а також у тих, хто звик маніпулювати оточуючими.

Люди, що мають схильність до конкуренції, недовірливі, скептично настроєні, украй цинічні, егоїстичні, зарозумілі, запальні і постійно готові битися за свої власні інтереси, також мають товсті стінки артерій, що служить ознакою розвитку серцево-судинних захворювань.

ami-tass.ru