У курячих яйцях - сальмонелла

Американська компанія Wright County Egg збільшила кількість відкликаних через загрозу сальмонельозу яєць до 380 мільйонів після того, як на декількох її підприємствах був виявлений збудник інфекції, пише The New York Times.

За даними Центрів контролю і профілактики захворювань (CDC) число випадків сальмонельозу почало збільшуватися у ряді штатів в травні 2010 року. До липня воно зросло до 200 випадків в тиждень по всій країні при середньостатистичному показнику в 50. Експерти називають цей спалах найбільшим в США за багато років.

Епідеміологічне розслідування показало, що зростання захворюваності пов`язане з вживанням яєць, проведених Wright County Egg. У зв`язку з цим компанія заявила, що добровільно відкликає 228 мільйонів яєць, поставлених з 16 травня по 13 серпня 2010 року.

Коли на декількох заводах фірми були виявлені вогнища сальмонельозу на тлі численних порушень санітарно-епідемічних правил, Wright County Egg ухвалила рішення відкликати ще 152 мільйони яєць. Таким чином, загальне їх число дійшло до 380 мільйонів.

Управління по контролю за продуктами і ліками США (FDA) продовжує розслідування.

medportal.ru