"Неправильна подушка" веде до інсульту

Здебільшого, люди сплять неправильно, абсолютно не підозрюючи, що цим укорочують собі життя.

За ситуації, коли ви засинаєте на спині на високій подушці і ваше підборіддя практично упирається в груди, нижня і середня частина шийного відділу хребта становлять практично прямий кут, в результаті передавлюються обидві хребетні артерії і мозковий кровотік порушується.

Те ж відбувається і якщо ви спите на боці, тільки в цій ситуації страждає одна хребетна артерія. Може навіть наступити інсульт – порушення мозкового кровообігу!

Більшість ішемічних інсультів відбуваються в ранній уранішній час, коли людина провела істотну частину ночі в неправильній, незручній позі.

Як вибрати "правильну подушку"

Подушка повинна тримати не голову, а шию. У положенні на спині вона повинна знаходитися під потилицею, а кінці подушки повинні знаходитися вище за плечі. Подушка потрібна для того, щоб утримати шию в рівному положенні, щоб артерії не перетискалися.

Ортопедичну подушку може використовувати будь-яка здорова людина. Важливо відзначити, що ортопедична подушка не лікує, а зберігає хороше самопочуття і здоров`я.

Вищий валик ортопедичної подушки призначений для пози на боці, а менший – для того, щоб спати на спині.

1tv.ru