Різке похолодання: Будьте пильні!

Різкий температурний стрибок, в першу чергу, позначиться на людях із захворюваннями серцево-судинної системи. Через погодні перепади може підвищитися тиск у гіпертоніків, тому якщо у вас проблеми з тиском, краще завжди мати під рукою ліки, що підтримують тиск в нормі. Також важливо поклопотатися про повноцінний сон і прагнути вчасно лягати спати.

Щоб не простудитися, забудьте про те, що ще вчора навіть в майці було спекотно, одягайтеся по погоді. І головне, не захоплюйтеся препаратами, що підвищують імунітет. Вітамінний сезон ще не закінчився, а надмірна, та ще і штучна стимуляція імунітету може викликати зворотний ефект.

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