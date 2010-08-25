Худнемо на розвантажувальних днями

Дотримання дієти вимагає певного терпіння і послідовності. Але варто нам трохи «зійти» зі шляху, як втрачені кілограми знову нагадують про себе. І знову розумієш, що дарма мордував себе черговою дієтою.

Дійсно, часом суворі дієти не дають особливого результату, крім поганого настрою і нападів голоду. Але якщо робити лише по два розвантажувальні дні на тиждень, то про зайву вагу можна забути. Звичайно, якщо в інші дні помірно харчуватися.

Отже, можна запропонувати розвантажувальний день на апельсинах. Для нього вам необхідно придбати до двох кілограмів фруктів. Вони некалорійні - у сто грамах фруктів міститься не більше сорока калорій. Крім цього вміст вітаміну С в одному плоді відповідає денній нормі необхідної для підтримки функцій організму. Також апельсини багаті на природну клітковину, що допомагає легше пережити почуття голоду.

М`якоть апельсинів допомагає виводити з організму шлаки і жирні кислоти, які надходять в організм з їжею. Крім цього апельсини мають м`який проносний ефект.

Під час розвантажувального дня вам необхідно їсти апельсини на сніданок, обід і вечерю. Але якщо у вас хворий шлунок, зокрема гастрит з підвищеною кислотністю, то такий спосіб «розвантажити» організм не підходить.

Розвантажувальний день на кефірі, мабуть, найвідоміший і найпопулярніший серед представниць прекрасної статі. Сам кефір відмінно діє на травну систему, виводячи залишки продуктів жирового обміну. Також вживання кефіру позитивно позначається на зовнішньому вигляді: покращує колір обличчя.

Для розвантажувального дня на кефірі вам знадобиться два літри кефіру, які необхідно розділити на шість частин - стільки «прийомів» має бути за день. Якщо відчуття голоду мучить вас цілий день, можете полегшити свій стан, випивши п`ять таблеток харчової целюлози, які, розбухаючи в шлунку, створюють відчуття насичення.

Яблучні розвантажувальні дні також популярні серед жінок. Але для «розвантаження» організму не всі сорти яблук можуть підійти. Приміром, солодкі сорти лише принесуть зайві калорії. Отже, для розвантажувального дня вам знадобляться два кілограми свіжих яблук, які також розділіть на шість частин. Вживати яблука необхідно разом зі шкіркою, але якщо у вас хворий шлунком, від розвантажувальних днів взагалі рекомендується відмовитися.

Яблука багаті певними речовинами, які покращують обмінні процеси в організмі, зв`язують і виводять жири.

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