Зелені овочі протистоять діабету

Британські фахівці вважають, що харчування, багате зеленими овочами, допомагає понизити ризик розвитку діабету. Після аналізу результатів шести досліджень у галузі споживання овочів і фруктів, вони прийшли до висновку, що страви, до складу яких входять шпинат, качанова, спаржева і цвітна капуста позитивно позначаються на здоров`ї людини.

Як повідомляє British Medical Journal, 80 г цих овочів на добу може скорочувати ризик розвитку цукрового діабету ІІ на 14%. При цьому експерти підкреслюють, що не варто обмежуватися необхідним мінімумом, потрібно з`їдати по 5 порцій овочів і фруктів щодня.

Учені проаналізували дані про стан здоров`я 220 тисяч дорослих британців. Вони змогли прямо пов`язати споживання в їжу овочів і фруктів зі скільки-небудь істотним скороченням ризику розвитку діабету ІІ, але відзначили "наявність загальної тенденції в цьому.

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