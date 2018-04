У дітей з ожирінням здоров'я як у 45-річних

Закупорка артерій у дітей з надлишковою вагою може стати причиною раннього серцевого нападу, виявили американські фахівці

У дитини, що страждає ожирінням, артерії в такому ж стані, як і у людей середнього віку, заявили американські дослідники. За допомогою ультразвуку вони досліджували товщину стінок сонної артерії у 70 дітей у віці 13 років. 40 з підлітків страждали ожирінням. Фахівці виявили, що судини у дітей з надлишковою вагою були в такому ж стані, як і у людей у віці 45 років, повідомляє Reuters.

Накопичення жирових бляшок на стінках судин у цих дітей значно ускладнювало кровообіг в артеріях і, відповідно, порушувало кровопостачання головного мозку. Закупорка судин може стати причиною ранніх серцевих нападів у дітей - ще до 30 років, вважає доктор Джетта Рагувер (Geetha Raghuveer) зі Школи медицини і Госпіталю дитячого милосердя Університету Міссурі в Канзас-Сіті (the University of Missouri Kansas City School of Medicine and Children ` s Mercy Hospital). Уникнути цього можна, вважають дослідники. Для цього дітям слід вже зараз кардинально поміняти свій спосіб життя - почати правильно харчуватися і позбавитися від зайвих кілограмів.

