Червоне м'ясо вбиває жінок

Зокрема, дослідження проводилося з 1980 по 2006 рік силами співробітників Гарвардської школи охорона здоров`я, яка вивчала харчування 84136 жінок у віці від 30 до 55 років. Випробовувані повинні були заповнювати анкети з питаннями про те, як часто вони їдять кожний з 116 продуктів харчування, перерахованих ученими.

Під час дослідження 2,210 тис. учасниць перенесли несмертельні серцеві напади, а 952 померли від ішемічної хвороби серця. Аналіз їх харчових звичок показав, що піддослідніякі з`їдали по дві порції свіжого або обробленого червоного м`яса в день, на 30% частіше ставали жертвами серцевих недуг порівняно з тими, хто вживав не більш як половину порції, передають Подробиці.

aif.ua