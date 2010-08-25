Американця паралізує від однієї думки про дружину

39-річний Метт Фреркінг з Портленда страждає від рідкісного розладу. Коли його переповнює відчуття закоханості, його паралізує. Причому, йому досить просто побачити, що хтось проявляє свою любов, щоб ефект здобув дію.

Захворювання діагностували як поєднання хронічного розладу сну (нарколепсії) і катаплексії, раптового слабшання м`язів, яке тимчасово робить людину нерухомою, але здатною чути. Останній розлад був запропонований вперше німецьким фізіологом Прейером для позначення своєрідного стану, в який впадають деякі тварини під впливом переляку (вони стають ніби неживими: їх можна перевертати, укладати в незручну позу, не одержавши ніякої реакції у відповідь). Через це захворювання Метт Фреркінг не в змозі навіть обійняти свою дружину Тріш, з якою вони перебувають у шлюбі вже тринадцять років. Все, що дозволено – триматися за руки декілька секунд, інакше нападу не уникнути. Буває, параліч трапляється кілька разів за день, якщо, наприклад, на очі йому попадуться їх весільні фотографії або романтичний фільм.

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