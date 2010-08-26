Цибуля врятує від старіння
08:40, 26 серпня 2010Зарубіжні новини
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Очищує клітини мозку
Ріпчаста цибуля здатна очищати клітини головного мозку і затримувати процес їхнього старіння. Цю дивовижну якість ріпчастої цибулі виявили японські вчені.
Як виявилося, цибуля містить виключно активні сірчані сполуки, які легко засвоюються організмом. Потрапляючи у кров, вони надають позитивного впливу на низку ключових зон головного мозку. Речовини, які виділяє цибуля, активізують і омолоджують клітини, що відповідають за пам`ять і емоції.
Французькі вчені представили свої результати роботи. Дослідження, які проводилися серед жінок північно-східній Франції, показали, що вживання в їжу часнику та цибулі веде до зниження захворюваності на рак грудей.
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