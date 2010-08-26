Чоловік вижив після 28 зупинок серця

Обширний інфаркт міокарду у 44-річного англійця Стіва Ніксона трапився, коли він їхав на своєму мотоциклі. Зіткнувшись із стрічним автомобілем, Стів одержав ще і переломи черепа, хребта, правої руки. І як наслідок - численне пошкодження нервів.

Парамедіки, що надавали йому допомогу на місці аварії, були вимушені скористатися дифіблирятором, тому що серце пацієнта зупинилося. Чотири рази воно зупинялося і по дорозі в лікарню. Але кожного разу знов заводилося після удару струмом.

Лікарі в лікарні, куди доставили Стіва, перш ніж приступити до лікування його переломів, повинні були відновити кровообіг, який був сильно порушений через інфаркт.

Поки лікарі з`ясували причину інфаркту, що трапився, обстежуючи пацієнта, його серце зупинялося ще 23 рази. І кожного разу його вдавалося завести знов.

Зараз Ніксон після всіх проведених йому операцій, у тому числі і з приводу травм, вже повністю відновився і відчуває себе добре.

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