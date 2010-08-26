Вода - чудовий засіб для схуднення

Американські учені виявили, що вживання двох склянок води перед їжею сприяє швидкому насиченню і знижує споживання калорій, що допомагає скинути зайву вагу, пише EurekAlert!.

У дослідженні, проведеному співробітниками Вірджинського політехнічного інституту, взяли участь 48 осіб у віці від 55 до 75 років. В ході досліджень всі вони вживали однакову низькокалорійну їжу. При цьому добровольці з експериментальної групи перед їжею випивали приблизно 480 мл чистої води, а контрольна група цього не робила.

Виявилось, що учасники, що випивали воду перед їжею, споживали на 75-90 кілокалорій менше, ніж члени контрольної групи, при кожному прийомі пищи. В результаті цього через 12 тижнів експерименту середнє зниження маси тіла в експериментальній групі склало більш як 7 кілограмів проти неповних п`яти кілограмів в контролі.

Учені нагадують, що вживання надмірної кількості рідини (6-10 літрів за короткий проміжок часу) може привести до водної інтоксикації і смерті, тому, прагнучи схуднути, потрібно знати міру.

Результати дослідження представлені на 240-му Національному зльоті Американського хімічного суспільства (ACS).

medportal.ru