Лайма Вайкуле завагітніла у 56 років
За допомогою ЕКО
Відома співачка Лайма Вайкуле завагітніла у 56 років. Про це журналу "Тайны звезд" розповів близький друг зірки Борис Моісеєв.
"Лайма вагітна! Вже два місяці як! І вона... щаслива!" - оголосив Моїсеєв.
Подейкують, що майбутня дитина Вайкуле - результат штучного запліднення у пробірці.
"Я такий щасливий за неї! Вона вже поправилася! Вік Лаймі - не перешкода! Адже є жінки, які і в 60 народжують! Тож тут нічого дивного немає!" - каже Моїсеєв.
А з приводу біологічного батька майбутньої дитини Боря висловився дещо грубо. На питання журналіста, а хто ж батько, Моїсеєв відповів:
"Та... х...й їх знає! Там не зрозумієш, хто з ким живе! Ну, напевно, все-таки цивільний чоловік Андрій. Адже Лайма його дуже любить..."
До речі, за словами Вайкуле, вона мріяла про дитину із самого дитинства.
"Я завжди була впевнена, що була б найкращою мамою у світі! Це у мене у крові!" - поділилася якось з журналістами співачка.
Проте Лайма, як вона зізналася, двічі робила аборт.
"Я так шкодую про це! Адже я коїла вбивства! Убивства своїх власних дітей!" - казала вона потім.
Перший раз Вайкуле зважилася на аборт, коли лише починала кар`єру співачки. Ще дівчиськом вона завагітніла від близького друга.
"Мені довелося обирати між дитиною і кар`єрою. Я тільки починала співати, і в мене було все попереду. На жаль, я обрала кар`єру...," - згадує зірка.
Вдруге Лайма перервала вагітність вже відомою артисткою. І все через те, що дитину не захотів її цивільний чоловік Андрій.
"Через якийсь час після другого аборту я вирішила, що час все-таки завести дитину! Однак усі спроби виявилися марними..." - каже Лайма.
Протягом років старання зірки не приносили результату. Співачка навіть хотіла усиновити сироту, але її духівник заборонив це робити.