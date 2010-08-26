Відома співачка Лайма Вайкуле завагітніла у 56 років. Про це журналу "Тайны звезд" розповів близький друг зірки Борис Моісеєв.

"Лайма вагітна! Вже два місяці як! І вона... щаслива!" - оголосив Моїсеєв.

Подейкують, що майбутня дитина Вайкуле - результат штучного запліднення у пробірці.

"Я такий щасливий за неї! Вона вже поправилася! Вік Лаймі - не перешкода! Адже є жінки, які і в 60 народжують! Тож тут нічого дивного немає!" - каже Моїсеєв.

А з приводу біологічного батька майбутньої дитини Боря висловився дещо грубо. На питання журналіста, а хто ж батько, Моїсеєв відповів:

"Та... х...й їх знає! Там не зрозумієш, хто з ким живе! Ну, напевно, все-таки цивільний чоловік Андрій. Адже Лайма його дуже любить..."

До речі, за словами Вайкуле, вона мріяла про дитину із самого дитинства.

"Я завжди була впевнена, що була б найкращою мамою у світі! Це у мене у крові!" - поділилася якось з журналістами співачка.

Проте Лайма, як вона зізналася, двічі робила аборт.

"Я так шкодую про це! Адже я коїла вбивства! Убивства своїх власних дітей!" - казала вона потім.

Перший раз Вайкуле зважилася на аборт, коли лише починала кар`єру співачки. Ще дівчиськом вона завагітніла від близького друга.

"Мені довелося обирати між дитиною і кар`єрою. Я тільки починала співати, і в мене було все попереду. На жаль, я обрала кар`єру...," - згадує зірка.

Вдруге Лайма перервала вагітність вже відомою артисткою. І все через те, що дитину не захотів її цивільний чоловік Андрій.

"Через якийсь час після другого аборту я вирішила, що час все-таки завести дитину! Однак усі спроби виявилися марними..." - каже Лайма.

Протягом років старання зірки не приносили результату. Співачка навіть хотіла усиновити сироту, але її духівник заборонив це робити.

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