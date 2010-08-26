Дівчата часто ковтають голки

У єрусалимських лікарнях "Адаса Хар Ха-Цофим" і "Адаса Ейн-Карому" відмічено різке збільшення кількості пацієнток, що проковтнули голки.

Найчастіше дівчата ковтають кравецькі голки з необережності, і явище це досить поширене. Проте, за словами завідувача відділення гастроентерології професора Міхаеля Вільшанські, останнім часом подібні випадки помітно почастішали. Тільки за останній тиждень в лікарні Єрусалиму звернулися три дівчата з голками в животі. Причини такої дивної тенденції медики зрозуміти не можуть.

"Це жахливо", - говорить лікар. "Дівчата шиють, закріплюють на волоссі хустки і інші головні убори, при цьому беруть голки і шпильки в рот. Потім хтось ненавмисно штовхає їх, ляскає по спині або розповідає щось смішне - і вони їх ковтають".

Проковтнуті голки небезпечні для життя, вони можуть проколоти стравохід і інші органи шлунково-кишкового тракту, пошкодити інші внутрішні органи. Їх необхідно витягувати за допомогою не найпростішої ендоскопічної операції.

newsland.ru