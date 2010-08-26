У Ніжині з лікарні виписано всіх вихованців інтернату

З інфекційного відділення Ніжинської міської лікарні після проведеного лікування було виписано останніх двох вихованців Ніжинського дитячого будинку-інтернату. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління МНС в області.

"На сьогодні виписано всіх вихованців спеціального закладу, які були госпіталізовані з 11 до 16 серпня року з попереднім діагнозом – гостра респіраторна вірусна інфекція", - уточнили у прес-службі управління.

Як повідомляв УНІАН, у Ніжинському дитячому інтернаті, де перебувають діти з ураженнями центральної нервової системи, 11 серпня зареєстровано смерть п’ятьох вихованців. Усі померлі віком від 10 до 19 років. Кількох дітей було госпіталізовано до міської лікарні. За попередніми висновками лікарів, у дітей було діагностовано вірусну інфекцію з екзантемою (висипкою), диференційовану з герпетичною. Пізніше як можливу причину смерті дітей та дорослих у закладі назвали гостру респіраторну ротавірусну інфекцію.

Ніжинська міжрайонна прокуратура порушила кримінальні справи у зв`язку з госпіталізацією і загибеллю вихованців Ніжинського інтернату для дітей з ураженнями центральної нервової системи.

У Ніжинському інтернаті проживають: дитяча група (від 4 до 18 років) і молодіжна (від 18 до 35 років), всього близько 70 людей з ураженнями центральної нервової системи. Інтернат належить до закладів системи Міністерства праці і соціальної політики України.