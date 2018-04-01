Хвороби шлунка пов’язані з настроєм

Виявляється, людина має не два мозки, а три. Окрім головного, який міститься в черепній коробці, і спинного, який міститься в хребті, є ще один, місце розташування якого - в живіт. Це унікальна мережа, яка самостійно керує всіма процесами травлення. Черевний мозок так само, як і головний, складається з нейронів і пов`язаний з останнім. Саме тому будь-який найменший стрес зумовлений змінами в діяльності травного тракту.

Надмірні переживання спричинюють нудоту і розлад кишечнику, депресії - запори тощо. А скільки людей захворіли на гастрит та виразку шлунка у зв`язку з неприємними подіями у своєму житті. Саме тому сьогодні вчені відкрили окрему науку - нейрогастроентерологія. Черевний мозок, або, як його ще називають, черевна нервова система, має безліч програм для керування органами травлення. Залежно від того, що надійшло в шлунок, черевний мозок посилає імпульси відносно того, яку кількість виділяти соляної кислоти, як швидко просовувати їжу далі, а можливо вивести з організму блюванням чи діареєю.

Лікарі, які досліджують черевний мозок, стверджують, що у значній більшості випадків хворі з різними розладами органів травлення вперше отримали їх у дитинстві, переживши стрес: смерть близьких, сварки і розлучення батьків, переживання через неконтактування з однолітками, вчителями тощо. І все подальше життя їхній черевний мозок відповідає спазмами, болем, запаленнями в органах травлення на всі імпульси занепокоєння, невдоволення, страху, які отримує з головного мозку. Тому лікувати таких хворих потрібно впливаючи на головний мозок.

Американські медики вже створили спеціальні ліки. В Україні їх поки що немає. Однак можна порадити всім, хто має проблеми з органами травлення, - приведіть у порядок свою нервову систему.

Запишіться на прийом до психотерапевта. Якщо не маєте такої змоги, то станьте собі самі психотерапевтом. Подумайте, що ваше здоров`я і життя не варто витрачати на переживання. Тож дійте з ясним розумом і холодним серцем. Якщо змінити неприємну для вас ситуацію неспроможні, прийміть життя таким, яким воно є. Візьміть собі за звичку пити на ніч чай з м`ятою чи настій (краплі) валеріанки. А ще кілька разів на день робіть таку психологічну вправу: згадуйте, що за останні кілька годин з вами відбулося хорошого. Будьте уважними і ви знайдете чимало приводів, щоб порадіти: гарна погода, красива природа, усмішка близької людини, добре слово співробітника чи сусіда. І в жодному разі не зациклюйтеся на тому, що вам не подобається. Якщо вам здається, що причин для доброго настрою бракує, створіть їх собі самі: зробіть комусь послугу і отримаєте у відповідь слова вдячності, поспішаючи у справах, на мить зупиніться, щоб помилуватися красою золотої осені чи іншої пори року, влаштуйте собі маленьке свято: купіть подарунок, запросіть гостей або підіть у гості, перегляньте улюблений кінофільм тощо.

А батькам потрібно пам`ятати, якщо дитина скаржиться на біль у животі, це може означати, що вона почувається не комфортно в сім`ї, дитсадочку, школі, з однолітками і потребує психологічної допомоги.

Віра Онопко