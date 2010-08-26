Помер гуру дієтології Мішель Монтіньяк

Відомий французький дієтолог, автор багатьох наукових праць і популярних книг по схудненню Мішель Монтіньяк помер у віці 66 років у місті Анмас на сході Франції, де він жив в останні роки. Про це сьогодні повідомили представники мерії цього міста.

Причини смерті дієтолога не уточнюються. Похорони знаменитого дослідника відбулися сьогодні в Анмасі в церкві Жювіньї.

Мішель Монтіньяк був відомий у багатьох країнах світу завдяки своїм книгам, в яких він описав розроблені ним способи схуднення. У 40 країнах, включаючи Росію, було продано більше 40 млн екземплярів написаної ним для широкого кола читачів роботи "Я їм, тож я худну".

Згідно з методом Монтіньяк при прийомі їжі варто розмежувати продукти, що містять ліпіди (жирні кислоти) і вуглеводи. Крім того, дієтолог розділив жири і вуглеводи на погані і хороші, і радив уникати в харчуванні шкідливих продуктів.

Монтіньяк проводив дослідження, працюючи у великій фармацевтичній компанії, і випробовував свої методи, перш за все, на собі. З дитинства він страждав від зайвої ваги, проте зміг втратити 15 зайвих кілограмів за кілька місяців, повідомляє ИТАР-ТАСС.

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