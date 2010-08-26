Російська влада значно занижує масштаби природних пожеж.

Про це УНІАН повідомили в російському відділенні Світового фонду дикої природи (WWF Росії).

«Природні пожежі набули масштабів національного лиха. Вони приводять до загибелі людей, руйнування населених пунктів, до гігантських втрат лісових масивів та інших природних територій, що формують прийнятне для життя людей місце існування. Особливо відчутні ці втрати для районів з високою щільністю населення. При цьому офіційні дані про масштаби природних пожеж занижуються в 3-10 разів, а колосальний збиток, якого завдає стихія природним територіям й економіці країни, практично не враховується», - йдеться в повідомленні.

За даними Світового центру моніторингу пожеж (Global Fire Monitoring Center), площа, пройдена пожежами на природних територіях Росії з початку 2010 року по 13 серпня, становить більш як 15 млн. гектарів. З урахуванням можливої похибки, площа, пройдена пожежами в лісах, становить не менш як 10 млн. гектарів. Разом з тим, за даними Рослісгоспу та МНС, пожежами за той самий період пройдена в 10 разів менша площа, наголошують в WWF Росії.

«За дуже обережними оцінками Центру охорони дикої природи, економічний збиток від пожеж становить не менш як 25 тис. доларів на 1 га. Таким чином, у масштабах країни відсутність дієвої системи охорони лісів від пожеж цього року обійшлася щонайменше в 375 млрд. дол.», - наголошують екологи.

Також повідомляється, що цього року від вогню постраждали багато природних територій, що особливо охоронялися (ООПТ). За даними Міністерства природних ресурсів й екології Росії, пожежі зареєстровані в 60 федеральних заповідниках і національних парках, кількість постраждалих регіональних ООПТ ще належить з`ясувати.

«Пожежі в природних територіях, які особливо охороняються, – це загибель найбільш цінних реліктових лісів, інших еталонних екосистем, рідкісних видів рослин і тварин. Головні причини – абсолютно недостатнє фінансування ООПТ, їх незабезпеченість штатним розкладом. Так, у багатьох заповідниках в центральній Росії на одного інспектора припадає 7 тисяч гектарів і більше угідь», - констатують екологи.

Як повідомляв УНІАН, 19 серпня керівник Міністерства з питань надзвичайних ситуацій РФ Сергій ШОЙГУ повідомив, що збиток від природних пожеж в Росії становить не менш як 400 млн. дол.