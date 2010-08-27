Чим шкідлива самотність?

В ході недавнього дослідження американські учені з`ясували, що самота завдає серйозної шкоди здоров`ю. Співробітники університету Брігема Янга в штаті Юта встановили, що соціальна ізоляція не менш небезпечна, ніж ожиріння, куріння і алкоголізм. Про це повідомляє The Daily Mail.

Учені проаналізували дані понад 300 тисяч осіб. В результаті фахівці виявили, що підтримка сім`ї і друзів збільшує шанси на здорову старість на 50%. З іншого боку, недолік спілкування шкідливий для здоров`я, як викурювання 15 сигарет в день або зловживання спиртними напоями. Самота робить більш негативний вплив на організм, ніж нехтування фізичними вправами, і удвічі небезпечніша за ожиріння.

Крім того, брак соціальних контактів може бути однією з головних причин передчасної смерті.

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