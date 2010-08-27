Головний мозок діє як інтернет

Справжній переворот у поглядах на роботу головного мозку зробили американські вчені, встановивши, що він діє аналогічно інтернету. Про це повідомила британська радіокомпанія Бі-бі-сі з посиланням на дослідження наукової групи з Університету Південної Каліфорнії.

Традиційний погляд на мозок полягає в тому, що він іерархічний: "кожна зона відповідає на конкретну функцію і підпорядкована двом головним центрам в обох півкулях". Проте під час робіт "з головним мозком щурів вчені виявили, що його діяльність більш складна за своєю структурою і фактично охоплює всі зони одночасно". "Мозок своєю дією більше нагадує інтернет, коли завдання вирішується за рахунок дії всієї мережі", - заявив один з керівників робіт професор Ларі Свенсон.

"Ми не побачили, як це передбачає теорія, прямолінійного руху сигналів при виконанні певної функції, різні зони головного мозку постійно взаємодіють один з одним", - додав він. "Більше того, навіть при обмежених діях активізуються і беруть участь в обміні інформації навіть ті частини головного мозку, які, відповідно до традиційного підходу, не повинні реагувати", - вказав учений.

ami-tass.ru