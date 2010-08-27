Одне яблуко - від семи хвороб

Дослідження показали, що головне багатство яблук - антиоксиданти. Саме ці речовини захищають нас від раку, хвороб серця і судин і від старіння взагалі. І за вмістом цих речовин яблука займають лідируючі позиції серед інших фруктів. І, що дуже важливе, на відміну від вітамінів антиоксиданти не руйнуються при зберіганні.

Учені з Корнеллського університету в США виявили, що екстракти яблук ефективно блокували ракові клітини. Могутнішу дію мав тільки екстракт журавлини. І ще з`ясувалося, що максимальну кількість цілющих речовин містить яблучна шкірка. Тому ті, хто любить яблука, зчищаючи шкірку, багато що втрачають.

Ось лише невеликий перелік корисних "яблучних властивостей":

1 Яблука відновлюють кров.

2 Вони стимулюють прилив життєвих сил, допомагають при стресах і втомі, зміцнюють серцево-судинну систему і покращують роботу мозку.

3 Яблука дуже корисні гіпертонікам, оскільки видаляють з організму надмірні воду і сіль, чим сприяють зниженню кров`яного тиску.

4 Яблука корисні при отруєннях.

5 Цей фрукт покращує травлення, тому що має потрібні органічні кислоти: яблучна, лимонна, саліцилова і борна.

6 Яблука допомагають худнути.

7 Яблука навіть рівень холестерину знижують! Для цього досить з`їдати в день два-три яблука.

Що ще треба знати про яблука:

Зелені корисніші червоних. У них більше цінних речовин. До того ж вони не викликають алергії, тому їх (або їх сік) рекомендують давати навіть найменшим дітям і вагітним жінкам.

Яблука здатні частково компенсувати шкоду від тютюну: у них є антиоксиданти, що захищають легені від нікотину.

Яблука підвищують стійкість організму до дії радіації.

За змістом йоду яблука поступаються тільки морським продуктам.

На жаль, яблука корисні не всім. У сирому вигляді їх небажано їсти людям з виразковою хворобою. Хоча одне яблучко після їжі не нашкодить.