Чим корисне сало?

Стосовно корисності-шкідливості свинячого сала навіть в науковій літературі існують суперечливі точки зору.

Наукові дослідження показали, що свиняче сало містить поліненасичену жирну арахидонову кислоту, яка бере участь в будівництві клітин організму, сприяє утворенню багатьох гормонів, бере участь в обміні холестерину, входить до складу ферментів серцевого м`яза.

А як же атеросклероз, запитаєте ви? Так, його розвитку дійсно сприяють насичені жири, які є і в свинячому салі, але їх в ньому в 1,5 разу менше, ніж у вершковому маслі.

В даний час навіть з`явилися дієти, засновані на помірному споживанні сала. Говорять, що якщо з`їдати пару шматочків сала на голодний шлунок, то можна швидко добитися відчуття ситості. Це не дозволить вам об`їдатися, і ви зможете зберегти хорошу фігуру.

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