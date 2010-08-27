У Росії знижуються ціни на ліки

У липні обсяг комерційного сегменту лікарського ринку склав 22 млрд. рублів, що на 3% більше, ніж у липні 2009 року. При цьому ціни на ліки продовжують знижуватися. Такі дані надали в маркетинговому агентстві DSM Group, за результатами дослідження фармринку.

Всього, за даними аналітиків, за сім місяців 2010 року інфляція на лікарські препарати склала -1,8%. За цей же час обсяг комерційного ринку ліків у вартісному вираженні виріс на 2% в порівнянні з аналогічним періодом 2009 року. У минулому році цей же приріст склав 29% внаслідок підвищення цін під час кризи. В результаті, обсяг комерційного ринку лікарських засобів за січень-липень 2010 склав близько 167 млрд. рублів на споживчих цінах.

Натуральний обсяг комерційного ринку лікарських засобів за перші сім місяців року склав близько 2,2 млрд. упаковок. Це на 4% більше, ніж за аналогічний період попереднього року. За липень 2010 року в комерційному сегменті було реалізовано 295 млн. упаковок лікарських препаратів / +2% щодо натурального обсягу за липень 2009 року /.

ТОП-10 брендів лікарських засобів за вартісного обсягу продажів у липні 2010 очолює «Віагра». Його обіг в липні 2010 року склав 226 млн. рублів, і частка збільшилася на 0,2% в порівнянні з липнем 2009. Перше місце в липні «Віагра» займає ось вже 6 років поспіль, уточнили в DSM Group.

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