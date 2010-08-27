Журавлина вбиває інфекції сечостатевої системи
11:32, 27 серпня 2010Зарубіжні новини
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...запобігає карієсу
Американські учені виявили новий засіб від зубного болю - цим засобом виявилася журавлина!
Їм вдалося з`ясувати, що журавлинний сік не дозволяє бактеріям, що викликають карієс, закріпитися на поверхні зубів.
Раніше журавлина продемонструвала інші свої достоїнства. У 2005 році Університет Вісконсіна виявив зв`язок між споживанням журавлини і поліпшенням роботи серця. У 2004 році Університет Ськрентона виявив, що журавлина збільшує кількість "хорошого" холестерину в крові людини. У 2002 році Товариство Інфекціоністів Америки повідомило про здатність журавлини знищувати хвороботворні бактерії, що викликають запалення сечостатевої системи, які резистентні до антибіотиків.
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