Шипшинове желе - унікальні ліки

Кінець серпня — якраз час шипшини. Його потрібно збирати саме зараз. Причому вважається: чим червоніша ягода, тим більша в ній концентрація корисних речовин. А їх, за словами натуропата Олени Світко, в шипшині дуже багато. «Це і вітаміни А і С, і каротин, і йод, і цинк. Завдяки такому складу шипшина чудово лікує печінку, нирки, щитовидку, очі. Я, наприклад, завдяки ньому відновила свій зір», — розповідає Олена Віталівна. Вдалося їй це так. «Беремо десь кілограм шипшини, в кульочку кладемо його в морозилку і хай там полежить ніч. Потім дістаємо звідти, на секунду поміщаємо ягоди в кип`яток, щоб вони размерзлись, і протираємо через сито. У вас вийде желеподібна маса. Додаємо в неї мед один до одного, перемішуємо гарненько і ставимо в холодильник», — ділиться секретами приготування ліків Олена Світко. Ось цю масу вона рекомендує їсти по чайній ложечці 3 рази на день. За її словами, таке желе не тільки чудово відновлює зір, але і є ефективним протионкологічним засобом.

Почистити нирки можна за допомогою кісточок, що залишилися після протирання шипшини. «Посушіть їх, перемеліть на кавомолці. І потім 2—3 рази на день беріть по половині чайної ложки і запивайте кип`ятком», — рекомендує Олена Віталівна. Але її найулюбленіший рецепт з шипшини називається «80 ягід». «20 ягід покладіть в емальовану каструльку, залийте 2 літрами води і варіть 3 години, — розповідає вона. — Через 3 години додайте ще 20 ягід, долийте ще 3 л води, варіть 3 години. Потім додайте 40 ягід і ще 3 л води, варіть 3 години». Разом на приготування цього цілющого напою у вас піде 9 годин. Але, за словами Олени Віталівни, він вартий згаяного часу. «Пийте його по півсклянки за годину після їжі 2 рази на день. Курс в середньому 21 день, але можна пити цей напій і протягом всієї осені-зими. Не нашкодить. Ця відмінна профілактика застуд. Плюс до того напій дуже сечогінний — приголомшливо чистить організм: виводяться шлаки, солі і перестають хворіти суглоби, людина худне. Ну і, звичайно, він корисний для всієї імунної системи, щитовидки, для зору. Це один з найсильніших рецептів, які я знаю. Постійно доводить свою ефективність».

segodnya.ua