Причини депресії у підлітків

Підлітки, які лягають спати пізно - опівночі або навіть пізніше - більше схильні до депресивних станів, свідчать результати ряду досліджень. Стаття про них була опублікована в останньому номері американського науково-популярного журналу "Сайентіфік Амерікен".

Як встановили вчені Колумбійського університету / м. Нью-Йорк /, шанси виникнення депресії на 24 відсотки більше у тих підлітків, яким батьки дозволяють лягати спати опівночі або навіть пізніше, ніж у тих дітей, які лягають спати о 10 годині вечора. Тож діти просто не висипаються.

Той факт, що недостатній сон є одним з факторів появи депресії у підлітків, підтвердили і дослідження, проведені в Лондонському і Піттсбурзькому університетах. Вчені встановили, що ризик розвитку депресії особливо великий для тих дітей, які страждають від безсоння.

Проведені нещодавно в Каліфорнійському університеті / м. Берклі / дослідження виявили, що при нестачі сну зростає активність ділянки головного мозку, що відповідає за емоції, і різко знижується активність в ділянках префронтальної кори мозку, що відповідають за придушення негативних асоціацій. Саме ці явища спостерігаються у людей, що піддаються депресії.

Дослідники підкреслюють, що в підлітковому віці діти особливо гостро сприймають проблеми, з якими їм доводиться стикатися у все більш дорослому житті. І для того, щоб їм було легше долати труднощі цього періоду і уникнути депресії, їм необхідний більш тривалий сон, ніж молодшим дітям і навіть дорослим.

ami-tass.ru