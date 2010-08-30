Чим корисні "шкідливі" продукти

Багато прихильників здорового способу життя і борців із зайвою вагою геть виключають зі свого повсякденного меню продукти, які завдяки засобам масової інформації одержали вельми погану славу. Люди відмовляються від кави на сніданок, картоплі на обід, спагетті з сиром на вечерю і поп-корну при поході в кінотеатр.

Картопля

Картопляний крохмаль засвоюється організмом дуже поволі і, не встигнувши перетворитися на жир, витрачається в процесі енергетичного обміну. Навпаки – вчасно з`їдена порція картоплі може уберегти від зайвих кілограмів. Адже вона дає відчуття ситості, що оберігає нас від частих і абсолютно зайвих «перекушувань».

Макарони

Макарони багаті клітковиною, які стимулюють роботу шлунково-кишкового тракту. А ось в споживанні калорійних соусів, які подаються до макаронів, себе обмежувати варто.

Молочні продукти з високим вмістом жиру

Багато людей, що стежать за вагою, купують молочні продукти тільки з низькими показниками жирності. І абсолютно марно. Молочний жир містить речовини, які перешкоджають виникненню жирових відкладень. А ось вітамін В і кальцій, які містяться в молочних продуктах, без жиру організмом не засвоюються.

Поп-корн

Існує думка, що повітряна кукурудза украй калорійна. Насправді кукурудза нітрохи не калорійніша, ніж інші крупи, і володіє масою корисних якостей. У кукурудзі багато антиоксидантів, а також клітковини, яка нормалізує травлення і знижує рівень цукру в крові. Інша справа, що повітряна кукурудза, яку продають в суспільних місцях, густо присмачена рослинним жиром, цукром, різними харчовими добавками.

Кава

Основний аргумент супротивників кави полягає в тому, що цей напій підвищує до хмарних висот артеріальний тиск, навантажує серце і розладжує нервову системи. Все це так, вся справа в дозах. Якщо випивати не більше чотирьох чашок в день, тоді кава піде організму тільки на користь. Доведено, що чорна кава попереджає розвиток старечого недоумства, хвороби Альцгеймера, атеросклерозу і в цілому покращує пам`ять.

Шоколад

Якщо щось і є шкідливого в шоколаді, так це, мабуть, тільки цукор. А ось жири в гіркому чорному шоколаді мають рослинне походження, шкоди вони не завдають, зате корисні для серцевого м`яза. Крім того, в маслі какао багато антиоксидантів і присутній теобромін – речовина, яка заспокоює нервову систему. Шоколад також ініціює викид в кров гормонів дофаміну і серотоніну – головних борців з депресією. А що стосується страху потовщати від шоколаду, то це марний страх. Часточка шоколаду знижує апетит, в результаті ви з`їсте менше, ніж могли б з`їсти.

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