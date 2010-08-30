Як відновитися після стресу?
5 ключових рекомендацій
Японські дослідники розробили методику відновлення людини, що перенесла екстремальну ситуацію.
Наукові експерименти свідчать про те, що в стресових ситуаціях в людському організмі відбувається різкий викид так званого гормону стресу - кортизолу, перевищення рівня якого має негативну дію на імунітет. В результаті розвиваються різні захворювання, безсоння і порушення обміну речовин.
На основі наявних знань про фізіологію людини в екстремальних умовах, учені разрботали 5 ключових рекомендацій, виконання яких сприяє зниженню рівня кортизолу в крові і таким чином - відновленню організму:
•медитації і масаж (зниження рівня кортизолу на 25-30%);
•прослуховування класичної музики (зниження рівня кортизолу на 35-40%);
•8-годинний сон (зниження рівня кортизолу на 20-50%);
•вживання класичного чорного чаю (зниження рівня кортизолу на 50%);
•сміх (зниження рівня кортизолу на 40%).
Стаття з результатами дослідження опублікована на італійському психологічному порталі Psiche.it.