Як відновитися після стресу?

Японські дослідники розробили методику відновлення людини, що перенесла екстремальну ситуацію.

Наукові експерименти свідчать про те, що в стресових ситуаціях в людському організмі відбувається різкий викид так званого гормону стресу - кортизолу, перевищення рівня якого має негативну дію на імунітет. В результаті розвиваються різні захворювання, безсоння і порушення обміну речовин.

На основі наявних знань про фізіологію людини в екстремальних умовах, учені разрботали 5 ключових рекомендацій, виконання яких сприяє зниженню рівня кортизолу в крові і таким чином - відновленню організму:

•медитації і масаж (зниження рівня кортизолу на 25-30%);

•прослуховування класичної музики (зниження рівня кортизолу на 35-40%);

•8-годинний сон (зниження рівня кортизолу на 20-50%);

•вживання класичного чорного чаю (зниження рівня кортизолу на 50%);

•сміх (зниження рівня кортизолу на 40%).

Стаття з результатами дослідження опублікована на італійському психологічному порталі Psiche.it.

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