Вітаміни групи В "живлять" мозок

Вітаміни B6, B12 і фолієва кислота /вітамін В9/ служать основним живленням для мозку. Учені Каліфорнійського університету /США/ довели важливу роль цих речовин для запобігання зниженню функцій головного мозку.

Починаючи з 1996 року, неврологи спостерігали за здоров`ям близько 1 тис. 800 літніх людей у віці від 60 до 101 року. Аналізи крові показали, що низькі рівні вітаміну B і В9 пов`язані з розвитком недоумства і низькими розумовими здібностями. Крім того, у жінок, але не у чоловіків, низький рівень В9 був пов`язаний з симптомами депресії: брак цієї речовини двократно підвищував ймовірність прояву депресивних симптомів. Медики вважають, що дефіцит В9 може нашкодити не тільки пізнавальним, але і психічним функціям мозку.

Вітамін В6 міститься в злакових, бобових, зелених листяних овочах, волоських горіхах, капусті, авокадо, бананах, рисі, кукурудзі, рибі; В12 знайдений в молоці, яйцях, морській капусті, сої, рибі; а В9 - в горіхах, фініках, апельсинах, моркві, бобах, овочах, грибах, лососеві, тунцеві, м`ясі і молоці.

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