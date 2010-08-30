Мобільний телефон убив людину

У Індії загинула молода людина - в його руках вибухнув мобільний телефон. Як повідомляється, тіло 23-річного Гопала Гуйара було виявлене недалеко від села Банда. Поряд з хлопцем був знайдений мобільний телефон Nokia 1209, що вибухнув, а на тілі молодої людини були виявлені сильні опіки. Під час вибуху індієць розмовляв по телефону, тому опіки розташовуються у ділянці шиї і правого вуха.

На жаль, свідків події немає: Гопал Гуйара працював пастухом і пас худобу наодинці на околиці села, в лісі. Місцева поліція повністю упевнена, що причиною трагедії став саме мобільний телефон, а якщо точніше, то опіки, викликані його вибухом. На жаль, компанія Nokia ніяких офіційних заяв із цього приводу поки не зробила.

Це не єдиний випадок, коли вибухає мобільна електроніка, проте до смертельних наслідків такі вибухи приводять досить рідко. Часто вибух або займання відбувається через перегрів пристроїв і їх технічну несправність, при цьому найчастіше проблеми виникають з акумуляторами.

Для того, щоб уникнути подібних неприємностей, варто порадити користуватися тільки фірмовими аксесуарами (зарядними пристроями, акумуляторами), а не аналогами від сторонніх виробників.

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