Як визначити свою ідеальну вагу?

Одним з найбільш точних методів розрахунку ідеальної ваги є формула Брока. Вона враховує співвідношення ваги, росту, типу статури і віку людини. Доведено, що з віком вага жінки і чоловіка повинна поступово збільшуватися - це нормальний фізіологічний процес. І кілограми, які деякі вважають "зайвими", насправді такими можуть і не бути.

Формула Брока для людей молодших 40 років рівна "ріст (у см) мінус 110"

після 40 років - "ріст (у см) мінус 100".

При цьому людям, що мають астенічний (тонкокостний) тип статури - з результату потрібно відняти 10%,

а людям, що мають гіперстеничний (ширококістний) тип статури - повинні додати 10% до результату.

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