Грудне вигодовування захищає жінок від діабету

Американські учені з`ясували, що грудне вигодовування знижує ризик розвитку діабету у матері, повідомляє Physorg. Звіт про дослідження групи фахівців під керівництвом Елеанор Сворц (Eleanor Bimla Schwarz) з Університета Піттсбурга (University of Pittsburgh) опублікований в American Journal of Medicine.

Учені зібрали дані про 2233 американки у віці від 40 до 78 років, 1828 з яких мали дітей. 56 відсотків учасниць-матерів дослідження годували дитину грудьми не менш як місяць.

За даними дослідження, цукровий діабет другого типу розвинувся у 27 відсотків не годуючих грудьми жінок. Ризик розвитку захворювання у них майже удвічі перевищував аналогічний показник серед не народжуючих учасниць дослідження або жінок, що годували дітей грудьми.

Автори дослідження відзначили, що співвідношення показників ризику розвитку цукрового діабету другого типу у учасниць дослідження не змінилося після обліку додаткових чинників, зокрема віку і маси тіла жінок, вживання алкоголю і тютюну, а також наявності близьких родичів, що страждали діабетом.

medportal.ru