Смертність у Москві в липні через аномальну спеку зросла на 50%.

Про це УНІАН повідомили в Міністерстві охорони здоров`я і соціального розвитку РФ.

«Найвище зростання смертності - 50,7% відзначається в м. Москві», - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що липень 2010 року у Російській Федерації характеризувався аномально високими температурами, що відразу ж позначилося на зростанні смертності від хвороб системи кровообігу - на 10,6% порівняно з минулим роком. Зростання смертності від випадкових утоплень склало 45,2%. Ці причини в цілому вплинули на зростання загальної смертності в Росії в липні 2010 р. - 8,6%.

За інформацією відомства, смертність у липні 2010 зросла порівняно липнем 2009 р. у Володимирській області – на 18,4%; Івановській обл. – 18,3%; Московській і Тульській обл. – 17,3%; Республіці Татарстан – 16,6%; Рязанськію обл. – 13,5%; Ульяновській обл. - 13%; Тамбовськію обл. – 11,1%; Липецькій обл. - 9%; Республіці Мордовія – 6,8%; Бєлгородській обл. – 2,6%; Кіровській області –1,1% і Воронезькій обл. – 0,7%.

У той же час у ряді регіонів, в яких відзначалася тривала дія екстремально високих температур у повітрі, спостерігалося зниження смертності, приміром, у Волгоградській обл. – на 4,4%, в Ставропольському краї – на 3,6%, в Архангельській - на 3,3%, Ростовській – 3,1%, Свердловській – на 2,3%.

В цілому смертність населення в Російській Федерації за період січень - липень 2010 року, порівняно з аналогічним періодом 2009 р. від усіх причин знизилася на 0,3%.