Чим корисна кориця?

Кориця допомагає запобігати діабету і хворобам серця, заявляють дослідники з Центру прикладних медико-санітарних дисциплін (США). Фахівці центру провели експеримент з 22 випробовуваними, що ожиріли, з переддіабетом — станом, який часто передує діабету другого типу. Половина учасників повинна була щодня випивати по 250 міліграм водного розчину з корицею; інші одержували таку ж кількість плацебо.

На початку і кінці експерименту у випробовуваних брали кров на аналіз. Результати тестів показали, що у тих, хто пив коричну воду, концентрація антиоксидантів в крові виросла з 13% до 23%, а рівень цукру знизився.

science.compulenta.ru