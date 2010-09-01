Щеплення від свинячого грипу викликає нарколепсію

Фінський Національний інститут охорони здоров`я заявляє: можливо, вакцинація від вірусу пов`язана з нарколепсією у дітей і дорослих. Шість випадків нарколепсії були зафіксовані після щеплення вакциною Pandemrix. Ще відомо про дев`ять додаткових випадків, але даний факт ще не підтверджений.

Нарколепсія - захворювання нервової системи, характеризується денними нападами непереборної сонливості і нападами раптового засинання. Також можлива повна або часткова втрата м`язового тонусу, порушення нічного сну, поява галюцинацій.

Одержана інформація викликала тривогу в Інституті охорони здоров`я, тому було почато негайне розслідування.

Варто сказати, що в Швеції 19 серпня почали аналогічне розслідування з тієї ж причини. Швеція купила 18 мільйонів доз вакцини від свинячого грипу. Цієї кількості вистачало для того, щоб прищепити кожного жителя країни двічі. У Європі ж щеплення зробили приблизно 30 мільйонам осіб, а у всьому світі, щонайменше, 90 мільйонам.

newsland.ru