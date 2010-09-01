Кизил - всемогутній лікар

Кизил - дуже стародавня культурна рослина, в Україні він відомий з часів Київської Русі. Культивується кизил в багатьох європейських країнах, проте спеціальних плантацій його немає.

Свіжі плоди тривалий час можна зберігати перетертими з цукром або засипані ним.

Завдяки фармакологічним властивостям свіжих плодів і соку кизила їх використовують як терпкий, тонізуючий, протигарячковий, апетитний, протицинговий, протиревматичний, протидіабетичний засіб. Цінні властивості мають не тільки плоди кизила. Використовуються практично всі частини рослини - плоди, пагони, листя, кора, коріння, кісточки.

Високі харчові і лікарські властивості кизила обумовлені наявністю в плодах пектинових речовин, легко засвоюваної глюкози і фруктози, вітамінів, мінеральних солей - заліза, калію, кальцію, фосфору, магнію, які сприятливо діють на хворих із захворюваннями серцево-судинної системи.

Плоди кизила - прекрасне джерело дефіцитних поліфенолів, які мають гіпотензивну і капілярозміцнювальну дію.

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