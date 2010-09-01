У Польщі випав сніг

Вчора в польських Татрах несподівано випав сніг. Температура повітря на вершині Каспровий верх опустилася до нульової позначки. Про це повідомляє ИТАР-ТАСС.

Місцеві жителі зазначають, що рання зима не є чимось незвичайним на висоті 1987 м, де сніг може лежати до кінця червня, проте, як правило, зміна сезону відбувається тут не раніше кінця вересня.

У цей час в інших регіонах країни йдуть зливи, що знов створюють загрозу повеней. У ряді областей в південних воєводствах республіки вже оголошено відповідне попередження.

Інститут метеорології і водного господарства Польщі прес-конференції у вівторок попередив про високу вірогідність розливу річок. «Там, де кількість опадів перевищить 100 літрів протягом доби або 36 годин, річки, безумовно, вийдуть з берегів», - зазначив глава відомства Мечислав Остойський. Він додав, що такий інтенсивний дощ очікується у верхніх притоках Вісли і Одри.

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