Агресивні люди живуть менше

До такого висновку прийшли наукові співробітники Американського національного інституту з проблем старіння, змірявши за допомогою ультразвука товщину стінок сонної артерії 5614 "піддослідних" жителів декількох сіл острова Сардінія.

Дратівливі, схильні до агресії, люди, в середньому мають більш потовщені стінки сонної артерії, ніж їх спокійніші «товариші», що значно збільшує ризик виникнення інфаркту і інсульту.

Повторне дослідження, проведене через три роки, показало, що товщина стінок сонної артерії у агресивних людей збільшилася значніше, ніж у їх спокійніших "товаришів".

У найагресивніших сардінців (10% за шкалою конформності) за три роки товщина стінок судин збільшилася на 40%!

newsland.ru