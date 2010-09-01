Агресивні люди живуть менше
12:06, 01 вересня 2010Зарубіжні новини
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Дуже товсті судини!
До такого висновку прийшли наукові співробітники Американського національного інституту з проблем старіння, змірявши за допомогою ультразвука товщину стінок сонної артерії 5614 "піддослідних" жителів декількох сіл острова Сардінія.
Дратівливі, схильні до агресії, люди, в середньому мають більш потовщені стінки сонної артерії, ніж їх спокійніші «товариші», що значно збільшує ризик виникнення інфаркту і інсульту.
Повторне дослідження, проведене через три роки, показало, що товщина стінок сонної артерії у агресивних людей збільшилася значніше, ніж у їх спокійніших "товаришів".
У найагресивніших сардінців (10% за шкалою конформності) за три роки товщина стінок судин збільшилася на 40%!
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