Прогулянки роблять людину розумнішою

Незвичайну користь прогулянок на свіжому повітрі виявили американські вчені. Фахівці встановили, що таке проведення часу, крім інших плюсів, ще й підвищує рівень інтелекту.

Незвичайне відкриття група американських нейрохірургів з Університету штату Іллінойс зробила в ході дослідження роботи головного мозку кількох десятків добровольців. У результаті досліджень вченим вдалося встановити пряму залежність розвитку інтелекту від прогулянок.

За словами дослідників, механізм цієї дії дуже простий: на вулиці людині доводиться постійно реагувати на численні зовнішні подразники, а це, у свою чергу, активізує діяльність всієї структури головного мозку, примушуючи інтелект розвиватися.

Для того, щоб помітно збільшити рівень інтелекту, людині необхідно здійснювати по три піші прогулянки на тиждень, причому тривалість кожної має бути не меншою за 40 хвилин, зауважує керівник досліджень професор Арт Крамер.

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