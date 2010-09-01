Маленька зарплата веде до зайвої ваги

Нещодавно учені прийшли до сенсаційного висновку: виявляється, рівень зарплати батьків дитини, а також ступінь їх освіти визначають не тільки соціальний статус, але і те, скільки ваша дитина важить. Останнім часом учені Швеції провели ряд досліджень на цю тему.

Виявилось, що в сім`ях іммігрантів, де зазвичай соціальний статус досить низький, більшість дітей мають зайву вагу. І якщо тут ожирінням страждав кожен п`ятий малюк, то в сім`ях, чий достаток був високий, як і рівень освіти батьків, зайва вага спостерігалася тільки у кожної 20-ої дитини.

Медики зробили висновок, що дана ситуація є критичною, адже виходить, що зайва вага, яка стає справжнім бичем сучасного людства, — це дійсно класова проблема. Як правило, люди з освітою купують не найдорожчу їжу, а найздоровішу, оскільки вони в курсі сучасних тенденцій і проблем суспільства.

Тепер медики сподіваються, що політики звернуть увагу на дитяче ожиріння, яке може поставити під загрозу майбутнє здоров`я нації.

tehno-med.ru