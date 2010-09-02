Який алкоголь продовжує життя

Відкриття, зроблене в Техаському університеті в Остіні (США), порадує тих, хто любить пропустити чарку–другую: виявляється, «помірні выпивохи» мають куди більше шансів прожити довге життя, ніж непитущі. Учені провели дослідження за участю 1 824 осіб у віці від 55 до 65 років (1 142 чоловіки і 682 жінки). Всі вони або регулярно пили раніше, або продовжували випивати на момент дослідження.

Були зібрані дані про кількість спиртного, яке випробовувані вживали щодня впродовж останніх 20 років, про проблеми, що були у них з випивкою тощо.

Результати аналізу цих відомостей показали, що у тих, хто сильно п`є, шанси померти раніше відпущеного терміну підвищені на 42% порівняно з тими, хто випиває помірно. У тих же, хто веде тверезий спосіб життя, ризик відправитися на той світ виявився збільшеним на 49%.

Дослідники пояснюють цей парадокс таким чином: піддослідні непитущі раніше мали проблеми з алкоголем, тому і припинили пити; крім того, порівняно з помірними випивохами їх здоров`я було набагато більш ослабленим через пристрасть до куріння і брак фізичних навантажень.

Не дивлячись на очевидну користь розумного споживання спиртного, учені рекомендують керуватися здоровим глуздом. Одна або дві порції алкогольного напою в день здатні благотворно вплинути на здоров`ї літніх людей, а ось більша кількість спиртного вже може нашкодити.

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